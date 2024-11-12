İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? | Meteoroloji güncel hava durumu

Yağışlı havaların başlamasıyla birlikte vatandaşların gözü güncel hava durumu tahminlerine döndü. Bu yıl kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava yağışlı olacak. Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Van ve Hakkari çevrelerinde ise yağışlı hava etkili olacak.

Yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI YAPILDI

Ayrıca, iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu durum, görüş mesafesinin kısalmasına ve trafikte aksamalara yol açabileceği için vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde hafif bir artış göstereceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.