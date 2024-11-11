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Haberler Haberler AÖL SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman, ayın kaçında? - AÖL yeni dönem sınav tarihleri

AÖL SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman, ayın kaçında? - AÖL yeni dönem sınav tarihleri

Açıköğretim Lisesi yeni dönem sınavları için geri sayım başladı. 1. döneme ait sınavlar Aralık ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler ise arama motorlarında Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman, ayın kaçında? sorguları yapıyor. AÖL yeni dönem sınav tarihleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 10:50
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AÖL SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman, ayın kaçında? - AÖL yeni dönem sınav tarihleri

AÖL YENİ DÖNEM SINAV TAKVİMİ | Açıköğretim Lisesi kayıt döneminin ardından yeni döneme ait sınav takvmi merak konusu oldu. Dönem sonu yapılan sınavlar 3 oturum halinde düzenleniyor. Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman, hangi ay yapılacak? sorguları yapılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencile 'aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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