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Haberler Haberler AİLE DESTEK ÖDEMESİ KASIM 2024 | Kasım ayı aile destek ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ KASIM 2024 | Kasım ayı aile destek ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

Pandemi döneminden bu yana yapılan aile destek ödemeleri geçtiğimiz Temmuz ayında son kez yapılmıştı. Kabine toplantısı sonrası konuşma yapan Başkan Erdoğan ise konuyla ilgili alınan yeni kararları paylaştı. Vatandaşlar Aile destek ödemesi uzatıldı mı, Kasım ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Güncel gelişmeleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 14:00
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AİLE DESTEK ÖDEMESİ KASIM 2024 | Kasım ayı aile destek ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ KASIM 2024 | İhtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirilen aile destek ödemeleri tarihi geçtiğimiz haftalarda alınan karar ile uzatılmıştı. Yıl sonuna kadar yapılacak olan ödemeler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kasım ayı ödeme tarihi merak edilirken "Kasım ayı aile destek ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?" sorguları yapılıyor. Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kasım ayı aile destek yardımı ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ödemelerin her ay olduğu gibi 15'inde sonra yapılması bekleniyor. Bakanlıktan Kasım ayı aile destek yardımı ödeme tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile destek ödemelerinin uzatıldığını duyurmasının ardından gözler de Ağustos ayı aile destek programı ödeme tarihine çevrildi. Konuyla ilgili Twitter üzerinden Bakan Göktaş da açıklamalarda bulundu. Göktaş yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 'ın müjdelediği üzere Türkiye Aile Destek Programımızı 2024 yılı sonuna kadar uzatıyoruz. Programımızın faydalanıcısı olan ailelerimiz başta olmak üzere milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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