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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰10 Kasım Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰10 Kasım Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 10 Kasım 2024 tarihli 32718. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 10 Kasım Pazar 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 08:10
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Resmi Gazete'de bugün 📰10 Kasım Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 10 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 9 Kasım Cumartesi tarihli 32718. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

10 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Bitlis Eren Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– MEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/32)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Kararlar

👉10 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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