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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰9 Kasım Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰9 Kasım Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 9 Kasım 2024 tarihli 32717. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 9 Kasım Cumartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 10:20
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Resmi Gazete'de bugün 📰9 Kasım Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 9 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 9 Kasım Cumartesi tarihli 32717. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

9 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/11/2024 Tarihli ve 12980, 12981, 12987 ve 12993 Sayılı Kararları

👉9 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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