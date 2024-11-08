Resmi Gazete'de bugün 📰8 Kasım Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Kasım Cuma tarihli 32716. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/11/2024 Tarihli ve 1746 Sayılı Kararı

TEBLİĞ

–– Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2019/2230 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2019/6074 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/36445 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/38081 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri