Resmi Gazete'de bugün 📰8 Kasım Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Kasım Cuma tarihli 32716. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/11/2024 Tarihli ve 1746 Sayılı Kararı
TEBLİĞ
–– Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2019/2230 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2019/6074 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/36445 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/38081 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri