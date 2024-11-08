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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰8 Kasım Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰8 Kasım Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 8 Kasım 2024 tarihli 32716. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 8 Kasım Cuma 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 09:50
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Resmi Gazete'de bugün 📰8 Kasım Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Kasım Cuma tarihli 32716. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

8 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/11/2024 Tarihli ve 1746 Sayılı Kararı

TEBLİĞ

–– Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

👉8 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2019/2230 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2019/6074 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/36445 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/38081 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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