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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰7 Kasım Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰7 Kasım Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 7 Kasım 2024 tarihli 32715. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 7 Kasım Perşembe 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:20
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Resmi Gazete'de bugün 📰7 Kasım Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 7 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 7 Kasım Perşembe tarihli 32715. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

7 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Verilen Yetki ve Görevlerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

–– Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği

–– TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KARAR

–– Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı

👉7 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/5/2024 Tarihli ve 2020/8289 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/6/2024 Tarihli ve 2020/36152 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2024 Tarihli ve 2021/35038 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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