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Haberler Haberler MASTERCHEF ELEME ADAYI 6 KASIM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI 6 KASIM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 6 Kasım eleme adayı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 15:40
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 6 KASIM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 6 Kasım 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

6 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 6 Kasım tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi Ben Saksı Değilim tatlısını yapmak için yarıştı. Kazanan takım mavi takım olurken kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oynadı. Bireysel dokunulmazlığı Kerem kazandı. Eleme potasına giden isim ise Kaan oldu.

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