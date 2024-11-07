FED KASIM 2024 FAİZ KARARI SON DAKİKA | Fed Kasım ayı faiz kararı ne oldu?

Başta altın, dolar ve akaryakıt fiyatları olmak üzere iç ve dış piyasalarda önemli etkiye sahip olan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından Fed faiz kararı belli oldu. Fed Kasım ayı faiz kararı oranı ne oldu? sorusunun yanıtı ve detayları sizler için derledik.

FED KASIM 2024 FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed faiz kararı 7 Kasım Perşembe TSİ ile 22:00'de açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed) kasım ayında politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4.75 seviyesine çekti.

FED SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi.