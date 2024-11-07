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Bim aktüel katalog 8 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Bim aktüel katalog 8 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Bim aktüel katalog 8 Kasım Cuma | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 8 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.