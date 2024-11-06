PTT PERSONEL ALIMI SON DURUM | 2024 PTT personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Başvuru şartları ve tarihler

PTT PERSONEL ALIMI 2024 | PTT personeli olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, PTT iş ilanları için araştırmalarını sürdürüyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda (PTT), memur olmak isteyen kişiler için her yıl belli sayıda personel alımı yapan PTT'nin 2024'te personel alım ilanı yayınlayıp yayınlamayacağı merak ediliyor. Peki PTT personel alımı yapacak mı, ne zaman yapacak? - PTT personel başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

PTT PERSONEL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

PTT, 2024 yılında personel alımı yapılacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Her yıl PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden bünyesine yapılacak personel alımlarını kamuoyuna duyuran PTT, konuya ilişkin ilan yayımladığında haberimiz güncellenecektir.

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PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT SINAVLA MI ALIM YAPIYOR?

PTT, bünyesine katacağı personellerde istediği KPSS puanının yanı sıra adayları özel yazılı sınava da tabi tutuyor. PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıkları ise şöyle;

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Türkiye Coğrafyası

Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

Ölçme becerisi

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PTT PERSONEL İLANINA NASIL BAŞVURULUR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.