  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 7 Kasım rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 7 Kasım rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 35'in altına düştü. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 30,46 olarak ölçüldü. İşte 7 Kasım Perşembe 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 23:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 7 Kasım rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 KASIM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 6,1 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 52,03 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 7 Kasım Perşembe günü yüzde 30,46 olarak ölçüldü.

💦7 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

7 Kasım Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 30,46 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 7 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %26,99

🚿 Darlık Barajı: %32,43

🚿 Elmalı Barajı: %52,03

🚿 Terkos Barajı: %41,14

🚿 Alibey Barajı: %6,1

🚿 Büyükçekmece Barajı: %32,79

🚿 Sazlıdere Barajı: %42,1

🚿 Istrancalar Barajı: %33,89

🚿 Kazandere Barajı: %8,02

🚿 Pabuçdere Barajı: %8,08

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Uçar'dan flaş seyirci açıklaması! "Maccabi maçında..."
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yalanlama!
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!
Dağ (Kandil) sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer'e destek verdi... "İBB'de ittifak yaptık" itirafı
Bronckhorst: Canavar gibi...
Beşiktaş Dolmabahçe'de kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brugge evinde A. Villa'yı devirdi! Brugge evinde A. Villa'yı devirdi! 23:14
Shakhtar, Y. Boys'a geçit vermedi! Shakhtar, Y. Boys'a geçit vermedi! 23:07
Devler Ligi'nde Süper Lig'i hatırlatan penaltı kararı! Devler Ligi'nde Süper Lig'i hatırlatan penaltı kararı! 22:33
Uçar'dan flaş seyirci açıklaması! "Maccabi maçında..." Uçar'dan flaş seyirci açıklaması! "Maccabi maçında..." 22:01
F.Bahçe ve G.Saray'ın pozisyonları incelenecek! F.Bahçe ve G.Saray'ın pozisyonları incelenecek! 21:21
"Maçı hak eden taraf bizdik!" "Maçı hak eden taraf bizdik!" 21:09
Daha Eski
"Maç için her şeyimi verdim" "Maç için her şeyimi verdim" 21:08
"Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama..." "Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama..." 21:07
Bronckhorst: Canavar gibi... Bronckhorst: Canavar gibi... 20:58
"Cuma günü oynadığımız maçta..." "Cuma günü oynadığımız maçta..." 20:57
Postecoglou'dan flaş Barış Alper yanıtı! Postecoglou'dan flaş Barış Alper yanıtı! 20:54
Muçi: Çok mutluyum! Muçi: Çok mutluyum! 20:44