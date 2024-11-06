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Haberler Haberler ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2024-ALES/3 ÖSYM sınav giriş belgesi - ALES sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2024-ALES/3 ÖSYM sınav giriş belgesi - ALES sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı bekleyiş yeniden başladı. Son olarak ikinci kez gerçekleştirilen sınav sonrası adaylar ALES-3 sınav giriş belgesi için araştırmalara başladı. ALES sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı ile detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 22:00
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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2024-ALES/3 ÖSYM sınav giriş belgesi - ALES sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin girdiği ALES her yıl 3 kez düzenleniyor. Bu yıl ilk ikisi gerçekleştirilen sınavları kaçıranlar ve istediği puanı alamayıp yeniden denemek isteyenler ALES-3 ile ilgili araştırmalarına başladı. ALES-3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...

ALES-3 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2024?

ÖSYM, 2024 yılına ilişkin sınav takvimini açıkladı. Bu kapsamda, 2024 ALES-3 sınavının tarihi 17 Kasım 2024 olarak belirlendi.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece

önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında

soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt

oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC

Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul

edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile

sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

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