TUS/2 TERCİH SORGULAMA EKRANI 2024 | TUS tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? - ÖSYM AİS GİRİŞ

ÖSYM Başkanlığının düzenlediği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), 2024 yılı için 18 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Sınavın ardından yapılan tercihler için bekleyiş ise sona erdi. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonucu öğrenebilecekler. Peki, TUS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

TUS/2 TERCİH SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Kasım 2024 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.