  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

TUS/2 TERCİH SORGULAMA EKRANI 2024 | TUS tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? - ÖSYM AİS GİRİŞ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından tercihte bulunan adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden belli oldu. TUS tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? TUS/2 tercih sonucu sorgulama ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TUS/2 TERCİH SORGULAMA EKRANI 2024 | TUS tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? - ÖSYM AİS GİRİŞ

ÖSYM Başkanlığının düzenlediği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), 2024 yılı için 18 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Sınavın ardından yapılan tercihler için bekleyiş ise sona erdi. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonucu öğrenebilecekler. Peki, TUS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

TUS/2 TERCİH SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Kasım 2024 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı
G.Saray'a bir süper yıldız daha!
DİĞER
0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim
İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi... Yangın kontrol altına alındı
Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Özbek'ten açıklama
Eski G.Saraylı efsane Sara için devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor 15:38
TFF'den yasa dışı bahisle ilgili yeni disiplin talimatı TFF'den yasa dışı bahisle ilgili yeni disiplin talimatı 14:59
F.Bahçe'de AZ Alkmaar mesaisi F.Bahçe'de AZ Alkmaar mesaisi 14:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri belli oldu 14:55
Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? 14:46
Beşiktaş Malmö maçına hazır Beşiktaş Malmö maçına hazır 14:43
Daha Eski
Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman? Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman? 14:40
Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Özbek'ten açıklama Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Özbek'ten açıklama 14:36
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? 14:04
Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman? 13:51
TFF'den açıklama! Beşiktaş - Maccabi maçı... TFF'den açıklama! Beşiktaş - Maccabi maçı... 13:36
Van Bronckhorst'tan Immobile açıklaması! Van Bronckhorst'tan Immobile açıklaması! 13:21