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Bim aktüel katalog 5 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 5 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 10:10
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Bim aktüel katalog 5 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Cem Çizik Yeşil Zeytin 1000 g: 116,50 TL

Bizim Margarin Paket 4x250 g: 74,50 TL

Tamek Ketçap&Mayonez Set: 59,50 TL

Fide Ton Balığı 4x80 g: 84,50 TL

Kllog's Cocopops Jumbos 2x700 g: 109,50 TL

Koska Keçiboynuzu Pekmezi 600 g: 54,50 TL

Balçiçek Süzme Çiçek Balı 1000 g: 189,50 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g: 199 TL

Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2000 g: 62,50 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 99,50 TL

Kaanlar Tam Yağlı Sürülebilir Lor 300 g: 39,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 149 TL

Sümeli Kelle&Göbek Kaşar Peyniri 400 g: 99,50 TL

Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 295 TL

Uni Baby Aktif Islak Havlu 4x52'li: 57,50 TL

Koteks Hijyenik Ped Ultra: 65 TL

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 16'lı : 89 TL

Solo Bambu Kağıt Havlu 8'li: 69 TL

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