Bim aktüel katalog 5 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Cem Çizik Yeşil Zeytin 1000 g: 116,50 TL
Bizim Margarin Paket 4x250 g: 74,50 TL
Tamek Ketçap&Mayonez Set: 59,50 TL
Fide Ton Balığı 4x80 g: 84,50 TL
Kllog's Cocopops Jumbos 2x700 g: 109,50 TL
Koska Keçiboynuzu Pekmezi 600 g: 54,50 TL
Balçiçek Süzme Çiçek Balı 1000 g: 189,50 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g: 199 TL
Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2000 g: 62,50 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 99,50 TL
Kaanlar Tam Yağlı Sürülebilir Lor 300 g: 39,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 149 TL
Sümeli Kelle&Göbek Kaşar Peyniri 400 g: 99,50 TL
Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 295 TL
Uni Baby Aktif Islak Havlu 4x52'li: 57,50 TL
Koteks Hijyenik Ped Ultra: 65 TL
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 16'lı : 89 TL
Solo Bambu Kağıt Havlu 8'li: 69 TL