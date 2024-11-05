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Haberler Haberler

AZ ÖNCE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - DEPREM SON DAKİKA | AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 5 Kasım Salı | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. Bursa'da son verilere göre 2.9 büyüklüğünde deprem meydan geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 5 Kasım 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 15:50
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AZ ÖNCE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - DEPREM SON DAKİKA | AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 5 KASIM | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 5 Kasım Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

5 KASIM'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Deprem uygulamasından bildirim alan vatandaşlar son dakika deprem bilgisini araştırıyor. AFAD son dakika verilerine göre, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıkları olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi İstanbul'dan hisseden bazı vatandaşlar deprem uygulamasına bildirim gönderdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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