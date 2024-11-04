  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

"MHK'ye yazıklar olsun!"
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde büyük sürpriz
DİĞER
SON DAKİKA: Derbi hakemi Arda Kardeşler'e ölüm tehdidi! Savcılığın yolunu tuttu...
Kandil'in arka bahçesi olan DEM'li belediyelere 'Esenyurt' tarifesi! Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum... İçişleri Bakanlığı duyurdu
G.Saray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 07:43
Inter zirve takibinde Inter zirve takibinde 00:54
Inter zirve takibinde Inter zirve takibinde 00:53
Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! 00:44
Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! 00:38
Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli... Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli... 00:32
Daha Eski
"İlk maçımız harika bir galibiyet" "İlk maçımız harika bir galibiyet" 00:32
"Çok kolay goller yemeye başladık" "Çok kolay goller yemeye başladık" 00:32
G.Saray'da Salah heyecanı! G.Saray'da Salah heyecanı! 00:32
Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! 00:32
F.Bahçe'den flaş açıklama: Trabzon'un golü verilmedi! F.Bahçe'den flaş açıklama: Trabzon'un golü verilmedi! 00:26
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler! Ertuğrul Doğan'dan sert sözler! 00:26