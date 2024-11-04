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Haberler Haberler

Resmi Gazete'de bugün 📰 4 Kasım Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 4 Kasım 2024 tarihli 32712. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 4 Kasım Pazartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 08:10
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Resmi Gazete'de bugün 📰 4 Kasım Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 4 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Kasım Pazartesi tarihli 32712. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

4 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉4 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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