KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU | Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? Enflasyona göre kira zammı hesaplama

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte Kasım ayı kira zam oranı belli oldu. 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasının ardından kiracılar ve ev sahipleri, TÜFE rakamlarına göre kira zammı hesaplamasını merak ediyor. Peki Kasım ayı kira zammı ne kadar oldu? İşte 2024 Kasım ayı enflasyona göre kira zammı hesaplama...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre kasım ayı kira artış oranı %62,02 olarak belirlendi.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %62,02

Kira Artış Tutarı: 6.202,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.202,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 194.424,00 TL