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Haberler Haberler

TRT SPOR CANLI İZLE | TRT Tabii şifresiz izle Avrupa maçları izle TRT Spor

TRT Spor, Türkiye'nin ilk ve t ek kamu spor kanalı olarak yayın hayatına devam ediyor. Avrupa maçlarının yayın haklarını TRT'nin almasıyla birlikte TRT Spor'da da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları yayınlanıyor. Taraftarın ilgiyle takip ettiği karşılaşmaların kesintisiz, şifresiz ve canlı olarak izlenebileceği TRT Spor canlı izle linki haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 08:00
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TRT SPOR CANLI İZLE | TRT Tabii şifresiz izle Avrupa maçları izle TRT Spor

TRT SPOR CANLI İZLE - Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

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İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

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