Resmi Gazete'de bugün 📰 3 Kasım Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Kasım Pazar tarihli 32711. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
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ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393)
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Kararlar
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri