Resmi Gazete'de bugün 📰 2 Kasım Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 2 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Kasım Cumartesi tarihli 32710. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

2 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7530 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk Yatırım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9076)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9077)

–– 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 9078)

–– Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9079)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Somali Federal Cumhuriyeti Finansal Bildirim Merkezi (FRC) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9080)

–– Tekirdağ İlinde Bulunan Çamlıkoy Tabiat Parkının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9081)

–– Sivas İli Sınırları İçerisinde Bulunan ve Sınırları Belirtilen Alanın "Divriği Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9082)

–– Çanakkale İli, Biga İlçesinde Bulunan Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9083)

–– Bazı Taşınmazların, Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi Alanında Gerçekleştirilecek Yatırım Faaliyetlerinin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Artvin İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9084)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Yer Alan Tirebolu ve Görele İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9085)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, Hat Emniyet Sahalarının ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9086)

–– 154 kV Karatay Brş.N.-Hotamış Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9087)

–– Muğla İli, Kavaklıdere İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan S:202101464 Sayılı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada Tespit Olunan ve Ruhsata Konu Madencilik Faaliyetinin Yürütülebilmesi İçin Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9088)

–– Bitlis İli, Güroymak İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan RMS-A İstasyonu Yolunun Yapımı Amacıyla, Tahtalı Mahallesi Sınırları İçerisindeki 197 Ada, 1 Parsel Numaralı Taşınmazın, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9089)

–– Bil-2 GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İli, Mamak İlçesi, Odabaşı Mahallesinde Bulunan 216 Ada ve 672 Parsel Numaralı Taşınmazın, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9090)

–– Geleceğe Miras Projesi Kapsamındaki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi Çevre Düzenleme Projesinin Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9091)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Kararlar (Karar Sayısı: 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105)

YÖNETMELİK

–– İşgücü Uyum Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri