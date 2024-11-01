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Haberler Haberler

Ümraniye su kesintisi - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (1 Kasım 2024)

Ümraniye 1 Kasım Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Ümraniye su kesintisi olan mahalleleri ve 1 Kasım 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 16:20
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Ümraniye su kesintisi - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (1 Kasım 2024)

Ümraniye su kesintisi 1 KASIM 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Ümraniye'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 1 Kasım 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Ümraniye 1 Kasım Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ÜMRANİYE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ADEM YAVUZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ALTINŞEHİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT

ETKİLENEN MAHALLE: AŞAĞI DUDULLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: CEMİL MERİÇ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: DUDULLU OSB

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ESENKENT MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ESENŞEHİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT

ETKİLENEN MAHALLE: FATİH SULTAN MEHMET MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT

ETKİLENEN MAHALLE: HUZUR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: IHLAMURKUYU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MADENLER MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MEHMET AKİF MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: NECİP FAZIL MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: PARSELLER MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: TATLISU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YUKARI DUDULLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAKMAK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAMLIK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ŞERİFALİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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