Ümraniye su kesintisi - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (1 Kasım 2024)

Ümraniye su kesintisi 1 KASIM 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Ümraniye'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 1 Kasım 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Ümraniye 1 Kasım Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ÜMRANİYE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ADEM YAVUZ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ALTINŞEHİR MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT

ETKİLENEN MAHALLE: AŞAĞI DUDULLU MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: CEMİL MERİÇ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: DUDULLU OSB AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ESENKENT MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ESENŞEHİR MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT

ETKİLENEN MAHALLE: FATİH SULTAN MEHMET MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT

ETKİLENEN MAHALLE: HUZUR MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: IHLAMURKUYU MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MADENLER MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MEHMET AKİF MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: NECİP FAZIL MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: PARSELLER MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: TATLISU MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YUKARI DUDULLU MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAKMAK MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAMLIK MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ŞERİFALİ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈