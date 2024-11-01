Ümraniye su kesintisi - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (1 Kasım 2024)

Ümraniye su kesintisi 1 KASIM 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Ümraniye'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 1 Kasım 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Ümraniye 1 Kasım Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...
ÜMRANİYE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ETKİLENEN MAHALLE: ADEM YAVUZ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: ALTINŞEHİR MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT
ETKİLENEN MAHALLE: AŞAĞI DUDULLU MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: CEMİL MERİÇ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: DUDULLU OSB
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: ESENKENT MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: ESENŞEHİR MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT
ETKİLENEN MAHALLE: FATİH SULTAN MEHMET MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT
ETKİLENEN MAHALLE: HUZUR MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: IHLAMURKUYU MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: MADENLER MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: MEHMET AKİF MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: NECİP FAZIL MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: PARSELLER MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: TATLISU MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: YUKARI DUDULLU MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: ÇAKMAK MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: ÇAMLIK MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: ŞERİFALİ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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