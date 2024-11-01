TARIM KREDİ KASIM İNDİRİMİ | 19 Ekim - 1 Kasım Tarım Kredi Market kataloğu

TK Bezelye Konservesi: 29,90 TL
Yudum Egemden Yoğun Lezzet Sızma Zeytinyağı 1 L: 279 TL
TK Osmanlı Anadolu Osmancık Pirinç 2 kg: 109,90 TL
TK Anadolu Nohut 1 kg: 41,90 TL
Tukaş Makarna Sos Çeşitleri 360 g: 22,90 TL
TK Bezelye Konservesi: 29,90 TL
TK Yarım Yağlı Yoğurt 2500 g: 69,90 TL
TK Şişe Ayran 1500 ml: 32,50 TL
TK Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir 1000g : 139,90 TL
TK Taze Kaşar Yuvarlak 1000 g: 265 TL
TK Klasik Peynir 900 g: 259,90 TL
Ülker Çikolata Antep Fıstıklı Sütlü Kare 65 g: 42,90 TL
Ğlker Çikolata Kare 60 g: 23,90 TL
Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi Sade 4x61 g: 22,90 TL
Torku Gofret Çeşitleri 142 g: 23,90 TL
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