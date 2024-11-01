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TARIM KREDİ KASIM İNDİRİMİ | 19 Ekim - 1 Kasım Tarım Kredi Market kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Kasım ayı gelirken binlerce üründe fiyatları indirdi. Kahvaltılıklardan atıştırmalıklara, peynirden yağa, tuvalet kadğıdından deterjana yerli malı sayısız ürünü efsane fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'nin indirimleri, 1 Kasım'a kadar devam edecek. İşte Tarım Kredi Mayıs indirimleri ve kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 11:50
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TARIM KREDİ KASIM İNDİRİMİ | 19 Ekim - 1 Kasım Tarım Kredi Market kataloğu

TK Bezelye Konservesi: 29,90 TL
Yudum Egemden Yoğun Lezzet Sızma Zeytinyağı 1 L: 279 TL
TK Osmanlı Anadolu Osmancık Pirinç 2 kg: 109,90 TL
TK Anadolu Nohut 1 kg: 41,90 TL
Tukaş Makarna Sos Çeşitleri 360 g: 22,90 TL

TARIM KREDİ KASIM İNDİRİMİ | 19 Ekim - 1 Kasım Tarım Kredi Market kataloğu

TK Yarım Yağlı Yoğurt 2500 g: 69,90 TL
TK Şişe Ayran 1500 ml: 32,50 TL
TK Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir 1000g : 139,90 TL
TK Taze Kaşar Yuvarlak 1000 g: 265 TL
TK Klasik Peynir 900 g: 259,90 TL

TARIM KREDİ KASIM İNDİRİMİ | 19 Ekim - 1 Kasım Tarım Kredi Market kataloğu

Ülker Çikolata Antep Fıstıklı Sütlü Kare 65 g: 42,90 TL
Ğlker Çikolata Kare 60 g: 23,90 TL
Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi Sade 4x61 g: 22,90 TL
Torku Gofret Çeşitleri 142 g: 23,90 TL

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