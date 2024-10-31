Ümraniye su kesintisi - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (31 Ekim 2024)

Ümraniye su kesintisi 31 EKİM 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Ümraniye'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 31 Ekim 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Ümraniye 31 Ekim Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ÜMRANİYE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAKMAK MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAMLIK MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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