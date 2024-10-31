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Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 31 Ekim Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 31 Ekim 2024 tarihli 32708. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 31 Ekim Perşembe 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 09:10
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 31 Ekim Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 31 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 31 Ekim Perşembe tarihli 32708. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 31 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

31 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 52)

👉31 EKİM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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