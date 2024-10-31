Bim aktüel katalog 1 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.299 TL
Kumtel Mini Buzdolabı: 4.795 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.990 TL
Keysmart Tost Makinesi: 1.299 TL
Dijitsu 32 İnç HD Android TV: 4.375 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.299 TL
Chef's 2'li Tava Seti: 399 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere: 439 TL
Bonvera Kulplu Blaık Tepsisi: 339 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık: 799 TL
Hisar Optima Düdüklü Tencere: 749 TL
Borosilikat Gravüelü Cezve: 139 TL
Renkli Pipetli Kapaklı Bardak: 139 TL
Renkli Gravürlü 4'lü Meşrubat Bardağı: 249 TL
Saklama Kutusu 7,5 L: 55 TL