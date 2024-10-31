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Bim aktüel katalog 1 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel katalog 1 Kasım Cuma | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 1 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 13:35 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 13:50
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BİM AKTÜEL KATALOG 1 KASIM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.299 TL
Kumtel Mini Buzdolabı: 4.795 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.990 TL
Keysmart Tost Makinesi: 1.299 TL
Dijitsu 32 İnç HD Android TV: 4.375 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 1 KASIM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Chef's 2'li Tava Seti: 399 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere: 439 TL
Bonvera Kulplu Blaık Tepsisi: 339 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık: 799 TL
Hisar Optima Düdüklü Tencere: 749 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 1 KASIM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Borosilikat Gravüelü Cezve: 139 TL
Renkli Pipetli Kapaklı Bardak: 139 TL
Renkli Gravürlü 4'lü Meşrubat Bardağı: 249 TL
Saklama Kutusu 7,5 L: 55 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 1 KASIM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Mega Kutulu Hurç: 109 TL
Baza Kutulu Hurç: 99 TL
Raf Organizer: 69 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici: 99 TL
Mega Hurç: 69 TL
Maxi Hurç: 55 TL
Mini Hurç: 39,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 1 KASIM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek/Kadın: 299 TL
Eşofman Alt Erkek/Kadın: 199 TL
Pijama Takımı Erkek/Kadın: 299 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 1 KASIM | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Fırlatıcı Oyuncak: 199 TL
Barbie Doktor Bebek: 429 TL
Lelia Oyuncak Bebek: 189 TL
Moda Bebek Seti: 149 TL
Oyuncak Tamir Seti/Bahçıvan Seti: 219 TL

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