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Haberler Haberler

Başakşehir su kesintisi - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (31 Ekim 2024)

Başakşehir 31 Ekim Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Başakşehir su kesintisi olan mahalleleri ve 31 Ekim 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 13:51
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Başakşehir su kesintisi - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (31 Ekim 2024)

Başakşehir su kesintisi 31 EKİM 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Başakşehir'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 31 Ekim 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Başakşehir 31 Ekim Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAŞAKŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ALTINŞEHİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA DEBIMETRE MONTAJI/DEGISIMI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2024 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: GÜVERCİNTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA DEBIMETRE MONTAJI/DEGISIMI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2024 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KAYABAŞI MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA DEBIMETRE MONTAJI/DEGISIMI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2024 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: İKİTELLİ OSB

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ŞAHİNTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA DEBIMETRE MONTAJI/DEGISIMI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2024 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ŞAMLAR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA DEBIMETRE MONTAJI/DEGISIMI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2024 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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