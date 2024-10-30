  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

DEPREM SON DAKİKA | 30 Ekim deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 30 Ekim Çarşamba | DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 30 Ekim 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 08:20 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 30 Ekim deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 30 EKİM | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 30 Ekim Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

30 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'da Sanchez transfer için...
Osayi'ye bir talip de Fransa'dan!
DİĞER
2024 Ballon d'Or ödülünü kazanan isim belli oldu: Real Madrid'den şok protesto | Hakan Çalhanoğlu'nun sırası...
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! 2 teröristin saldırı güzergahı ortaya çıktı! Televizyonda görüp ihbar etti
F.Bahçe'den tüm dertleri unutturacak transfer!
G.Saraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! 01:10
Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! 00:52
Napoli deplasmanda Milan'ı devirdi Napoli deplasmanda Milan'ı devirdi 00:51
F.Bahçe Beko Litvanya'da kazandı! F.Bahçe Beko Litvanya'da kazandı! 00:48
A. Efes'e Barça çelmesi! A. Efes'e Barça çelmesi! 00:48
Adana'da turlayan Çorluspor 1947! Adana'da turlayan Çorluspor 1947! 00:48
Daha Eski
G.Saraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor! G.Saraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor! 00:48
Konyaspor farklı turladı! Konyaspor farklı turladı! 00:48
Filedeki derbinin kazananı F.Bahçe! Filedeki derbinin kazananı F.Bahçe! 00:48
F.Bahçe'ye Antony müjdesi! F.Bahçe'ye Antony müjdesi! 00:48
G.Saraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi G.Saraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi 00:48
Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig... Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig... 00:48