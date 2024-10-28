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Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 28 Ekim Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 28 Ekim 2024 tarihli 32706. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 28 Ekim Pazartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 09:20
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 28 Ekim Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 28 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 28 Ekim Pazartesi tarihli 32706. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

28 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2024 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2024 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2024 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2024 Yılı Eylül Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

👉28 EKİM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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