  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

DEPREM SON DAKİKA | 28 Ekim deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 28 Ekim Pazartesi | DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 28 Ekim 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 07:36 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 28 Ekim deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 28 EKİM | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 28 Ekim Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

28 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.10.28 04:19:08 3.7 KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)

2024.10.28 00:18:25 3.1 AKDENIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'a sambacı sol bek!
Buruk'un derbi planı hazır! Kanatlarla yıkacak
DİĞER
Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa 'Evet' dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca'nın sözleri herkesi güldürdü...
Türkiye'den oyun değiştirici hamle! Oruç Reis'in Somali çıkarmasının perde arkası... Okyanusta gaz karada petrol operasyonu
Gio derbi planını belirledi!
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı kaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Meksika'da Sainz rüzgarı! Meksika'da Sainz rüzgarı! 01:31
Meksika'da Sainz rüzgarı! Meksika'da Sainz rüzgarı! 01:28
Kadıköy’de ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sesleri! Kadıköy’de ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sesleri! 01:04
Pendikspor deplasmanda kazandı! Pendikspor deplasmanda kazandı! 01:04
Erzurum FK evinde farklı kazandı! Erzurum FK evinde farklı kazandı! 01:04
F.Bahçe Beko Darüşşafaka'ya şans tanımadı! F.Bahçe Beko Darüşşafaka'ya şans tanımadı! 01:04
Daha Eski
Parma ucuz yırttı! Parma ucuz yırttı! 01:04
Gol düellosunda kazanan Bandırma! Gol düellosunda kazanan Bandırma! 01:04
Samsunspor doludizgin! Samsunspor doludizgin! 01:04
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı kaptı! F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı kaptı! 01:02
Jose Mourinho: Hayal kırıklığı yaşadım! Jose Mourinho: Hayal kırıklığı yaşadım! 01:01
Yusuf Yazıcı ilk maçında büyük talihsizlik yaşadı! Yusuf Yazıcı ilk maçında büyük talihsizlik yaşadı! 01:01