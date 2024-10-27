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İstanbul namaz vakti 🤲28 Ekim 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul 28 Ekim Pazar tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 28 Ekim Pazartesi namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 10:00
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İstanbul namaz vakti 🤲28 Ekim 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 28 EKİM 2024 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 28 Ekim Pazartesi İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 28 Ekim 2024 namaz saatleri

İmsak: 05:57

Güneş: 07:22

Öğle: 12.53

İkindi: 15.45

Akşam: 18:14

Yatsı: 19:34

28 Ekim Pazartesi namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

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