  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 09:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'den çifte bomba! Medina ile birlikte...
F.Bahçeli yıldızın menajerinden şok açıklama! "G.Saray'dan teklif aldık"
DİĞER
Karadut’ta herkes derinden sarsılacak
CANLI | İsrail İran'ı vurdu: Orta Doğu'da yeni cephe! Beyaz Saray'dan Tel Aviv'e tam destek
G.Saray rövanş peşinde! İşte Buruk'un derbi planı
Partey sürprizi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 26 Ekim Cumartesi Bugün hangi maçlar var?⚽ 26 Ekim Cumartesi 08:52
BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi 01:40
Kasımpaşa formunda Kasımpaşa formunda 01:30
4x4 Gümrük 4x4 Gümrük 01:28
Kadınlar turu rövanşa bıraktı Kadınlar turu rövanşa bıraktı 01:22
BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi 01:22
Daha Eski
Pana’dan Fener’e darbe Pana’dan Fener’e darbe 01:21
İrfan Can Kahveci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? İrfan Can Kahveci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 01:04
Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar 01:04
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 01:04
Sivasspor geriden gelerek kazandı! Sivasspor geriden gelerek kazandı! 01:03
Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! "Verilen ceza için..." Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! "Verilen ceza için..." 01:03