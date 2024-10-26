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Haberler Haberler

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 09:01 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 09:01
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TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

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