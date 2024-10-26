SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLER NE ZAMAN 2024? | 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen adayları için beklenen an geldi. 20 ilde, 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen mülakat sonuçları, 25 Ekim Cuma günü itibarıyla erişime açıldı. Sonuçlarını gören öğretmen adaylarında bu kez de tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılan son yönetmelik değişikliği ile birlikte, sözlü sınavların etkisinin %100'den %50'ye indirilmesine ve adayların KPSS puanları ile sözlü sınav puanlarının eşit oranda dikkate alınmasına karar verildi. Peki sözleşmeli öğretmen tercihler ne zaman 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLER NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 25 Ekim itibarıyla mülakat sonuçları erişime açılan sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler, 14 Kasım 2024 tarihi itibarıyla başlayacak. Tercih süreci, 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar devam edecek.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih sonuçları, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin sözlü sınav süreci, 2 Temmuz 2024 tarihinde başlamış ve 10 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Ancak ilgili Yönetmelik'te yapılan değişikliğin iptali için idari yargıda yürütmeyi durdurma talepli davalar açılmıştır. Açılan davalara ilişkin yargı organlarının verecekleri kararlar, adayların atamaya esas puanlarını doğrudan etkileyebileceği için herhangi bir mağduriyete mahal vermemek adına Bakanlığımız, sözlü sınav sonuçlarını açıklamayı bekletme kararı almıştır.

Bilindiği üzere ilgili idari düzenlemeler öncesinde atamalar, doğrudan sözlü sınav puanları esas alınarak yapılmaktaydı. Yönetmelik'te yapılan değişiklikle adayın mesleki bilgisini ölçmek, mesleğe uygunluğunu, kültürel birikimini, iletişim becerisini, özgüvenini ve temsil yeteneğini değerlendirmek amacıyla yapılan sözlü sınavlarda elde edilen puanın etkisi, %100'den %50'ye düşürülmüştür. Ancak bu hükmün iptaline ilişkin olarak sendikalarca ve şahıslarca yürütmeyi durdurma talepli davalar açılmıştır.

Bu kapsamda sözlü sınavlar, öğretmen adaylarının teorik sınav başarısı yanında sahip olması gereken yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla ders anlatım becerisini ölçen yüz yüze görüşmeler şeklinde yapılmıştır.

Sözlü sınavların herhangi bir şaibeye meydan vermeksizin sağlıklı ve objektif yürütülebilmesi için tüm önlemler alınmıştır.

1. Öncelikle yüz yüze görüşmede adaylara hangi konulardan soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracağı ile adayların ders anlatım becerisine dair kendilerinden neler beklendiğini anlatan bir rehber hazırlanmıştır. Sorular komisyondan bağımsız olarak bizzat aday tarafından elektronik kura ile belirlenmiştir.

2. 20 ilde 245 komisyon kurulmuş ve komisyon üyeleri her gün değiştirilmiştir. Ayrıca komisyon üyelerinin rasyonel ve tutarlı puanlama yapabilmesi, ülke genelinde birliktelik sağlanabilmesi için puanlama anahtarları oluşturulmuştur. Sözlü sınav esnasında adayın dijital ortamda sistem üzerinden rastgele belirlediği sorulara ilişkin cevap anahtarı ile verilen cevapta hangi hususların vurgulanacağı, eş zamanlı olarak yine dijital ortamda komisyon üyelerinin ekranına da yansımıştır. Komisyon üyeleri puanlamaları, kendilerine verilen ve adaylara da açıklanan duyuru ve rehberde yer alan kriterlere göre yapmışlardır.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (E-DEVLET) 2024 | Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı Bakan Tekin duyurdu... MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir

3. Adayların ve üyelerin kimlik bilgileri gizli tutularak hangi komisyonda bulunacakları hiç kimse ile paylaşılmamıştır. Görüşme, adayların kimlik bilgileri yerine kendilerine başvuru esnasında verilen kod üzerinden gerçekleşmiş ve adayların bilgileri komisyon üyeleriyle paylaşılmamıştır.

4. Aday, verdiği cevapları yazılı ve imzalı olarak da sunmuş, komisyon üyelerince görüşme bitiminde puan girişi gerçekleştirilerek o aday için puan girişi kapatılmış ve tüm süreç kamera ile kayıt altına alınmıştır.

Yapılan bu düzenlemeler ve alınan tedbirler çerçevesinde sözlü sınavlar herhangi tartışmaya mahal vermeyecek biçimde tamamlanmıştır.

Diğer yandan Yönetmelik'e açılan davaların tamamına ilişkin yürütmeyi durdurma taleplerinin "oy birliği ile reddi"ne dair son karar da Bakanlığımıza ulaşmıştır. Danıştay ilgili dairesince oy birliği ile verilen ret kararları, yapılan değişikliğin üst normlara uygunluğunu ve alınan tedbirlerin adayların lehine sonuç doğuracak düzenlemeler olduğunu ortaya koymuştur. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde adayların bir an önce maarif ailemize katılarak öğrencilerimizle buluşmalarını sağlamak gayesiyle Danıştay'ın esasa ilişkin kararı beklenmeden sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verilmiştir.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden bugün saat 22.00 itibarıyla öğrenebileceklerdir.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 28 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek ve sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Değerlendirme sonuçları, ilgililere sözlü sınavın yapıldığı il millî eğitim müdürlüğünce yazılı olarak bildirilecektir.

Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.