  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 07:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe zorladı ama yıkamadı!
Osayi Samuel'den flaş yeni sözleşme yanıtı!
DİĞER
SON DAKİKA: Süper Lig devinden İrfan Can'a açık çek! Fenerbahçe masadan kalktı onlar sıraya girdi...
İblis Fetullah Gülen'e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
Kartal Fransa'da 3 puana uçtu!
F.Bahçe'ye Belçika'dan sol bek! Ferdi'nin yeri doluyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal, şansıyla uçtu! Kartal, şansıyla uçtu! 01:44
Mahşer’in 4 atlısı! Mahşer’in 4 atlısı! 01:43
Kendimi zorladım Kendimi zorladım 01:41
Taraftarlarımız yer alamadı Taraftarlarımız yer alamadı 01:40
Çok iyi kurtarışlar Çok iyi kurtarışlar 01:39
Beşiktaş'tan O. Lyon'a olay gönderme! Beşiktaş'tan O. Lyon'a olay gönderme! 01:39
Daha Eski
Siyah bant siyah forma Siyah bant siyah forma 01:37
VAR’dan kritik uyarılar VAR’dan kritik uyarılar 01:34
Kartal’da önemli eksikler Kartal’da önemli eksikler 01:33
Zafer Uçuşu Zafer Uçuşu 01:32
Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum... Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum... 01:28
Jose Mourinho'dan kırmızı kart sitemi! Jose Mourinho'dan kırmızı kart sitemi! 01:28