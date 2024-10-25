  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

İstanbul namaz vakti 🤲25 Ekim 2024 | İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı vakti...

İstanbul 25 Ekim Cuma tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 25 Ekim Cuma namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakti 🤲25 Ekim 2024 | İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı vakti...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 25 EKİM 2024 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 25 Ekim Cuma İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 25 EKİM DİYANET

Diyanet'in yayımladığı namaz saatlerine göre, 25 Ekim günü İstanbul'da Cuma namazı, öğle saati olan 12.53'te kılınacak. Cuma namazının vakti, öğle namazının vaktidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/82). Cuma namazı bu vakit içinde kılındığı takdirde geçerli olur. Namazların vaktin başlangıcında kılınması daha faziletli olmakla birlikte, daha çok cemaatin katılımını sağlamak amacıyla biraz geciktirilmesinde sakınca yoktur.

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 25 Ekim 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.55

Güneşin doğuşu:👉 07.20

Öğle vakti:👉 12.53

İkindi vakti:👉 15.48

Akşam vakti:👉 18.16

Yatsı vakti:👉 19.36

👉25 Ekim Cuma namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

F.Bahçe zorladı ama yıkamadı!
REKLAM - Vakıf Katlıım
DİĞER
Holding’ten etkileyici tanıtım!
İblis Fetullah Gülen'e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
Kartal Fransa'da 3 puana uçtu!
F.Bahçe'ye Belçika'dan sol bek! Ferdi'nin yeri doluyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal, şansıyla uçtu! Kartal, şansıyla uçtu! 01:44
Mahşer’in 4 atlısı! Mahşer’in 4 atlısı! 01:43
Kendimi zorladım Kendimi zorladım 01:41
Taraftarlarımız yer alamadı Taraftarlarımız yer alamadı 01:40
Çok iyi kurtarışlar Çok iyi kurtarışlar 01:39
Beşiktaş'tan O. Lyon'a olay gönderme! Beşiktaş'tan O. Lyon'a olay gönderme! 01:39
Daha Eski
Siyah bant siyah forma Siyah bant siyah forma 01:37
VAR’dan kritik uyarılar VAR’dan kritik uyarılar 01:34
Kartal’da önemli eksikler Kartal’da önemli eksikler 01:33
Zafer Uçuşu Zafer Uçuşu 01:32
Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum... Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum... 01:28
Jose Mourinho'dan kırmızı kart sitemi! Jose Mourinho'dan kırmızı kart sitemi! 01:28