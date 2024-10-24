  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 24 Ekim rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 40'ın altına düştü. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 32,97 olarak ölçüldü. İşte 24 Ekim Perşembe 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 24 Ekim rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 EKİM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 4,85 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 54,11 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 24 Ekim Perşembe günü yüzde 32,97 olarak ölçüldü.

💦24 EKİM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

24 Ekim Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,15 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 24 Ekim'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %27,16

🚿 Darlık Barajı: %36,1

🚿 Elmalı Barajı: %54,11

🚿 Terkos Barajı: %46,21

🚿 Alibey Barajı: %6,51

🚿 Büyükçekmece Barajı: %35,32

🚿 Sazlıdere Barajı: %44,71

🚿 Istrancalar Barajı: %28,75

🚿 Kazandere Barajı: %4,85

🚿 Pabuçdere Barajı: %10,9

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve Hacıosmanoğlu...
F.Bahçe'ye Belçika'dan sol bek! Ferdi'nin yeri doluyor
DİĞER
Türkan Şoray'dan biricik kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününde duygusal paylaşım! "Hayatımın en değerli varlığı"
İmralı'nın kapıları 43 ay sonra açıldı! Bahçeli'nin "PKK'yı lağvet" çağrısı sonrası elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj
G.Saray'da Icardi tarihe geçti!
Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve Hacıosmanoğlu... Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve Hacıosmanoğlu... 09:47
İşte Fener'in yeni beki! O maçta canlı izlendi İşte Fener'in yeni beki! O maçta canlı izlendi 09:41
Üründül'den çarpıcı sözler! "Avrupa'nın en vasat takımları bile..." Üründül'den çarpıcı sözler! "Avrupa'nın en vasat takımları bile..." 09:36
Önce durdur sonra vur Önce durdur sonra vur 09:23
"İlk yarı cennet ikinci yarı cehennem" "İlk yarı cennet ikinci yarı cehennem" 08:56
Bugün hangi maçlar var?⚽ 24 Ekim Perşembe Bugün hangi maçlar var?⚽ 24 Ekim Perşembe 08:05
Daha Eski
G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! 01:15
Okan Buruk: Yine aynı hatalar... Okan Buruk: Yine aynı hatalar... 00:26
Gol düellosunda kazanan G.Saray! Gol düellosunda kazanan G.Saray! 00:26
Yunus Akgün'den PFDK sevki açıklaması! Yunus Akgün'den PFDK sevki açıklaması! 00:26
Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! 00:26
Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu 00:26