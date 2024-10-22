  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'de Osayi bilmecesi!
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona...
DİĞER
“Aynı annesi gibi çok zarif” Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra İtalya tatilinde verdiği pozlarla yaktı geçti!
Manşet manşet kirli birliktelik! Kandırılmadık diyen fondaş Cumhuriyet’in FETÖ dosyası
G.Saray'dan sağ bek operasyonu! Jelert'in yerine...
Kanarya'dan acil sol bek takviyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 22 Ekim Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 22 Ekim Salı 08:34
Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! 01:26
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:34
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:33
Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! 23:49
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 23:49
Daha Eski
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... 23:49
Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! 23:49
Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! 23:49
F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... 23:49
Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! 23:49
Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! 23:49