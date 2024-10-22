ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 23 - 29 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 23 - 29 Ekim kataloğu...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 15:30Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 15:40
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