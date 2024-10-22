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Haberler Haberler

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 23 - 29 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 23 - 29 Ekim kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 15:40
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