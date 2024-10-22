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Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 22 Ekim Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 22 Ekim 2024 tarihli 32700. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 22 Ekim Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 09:20
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 22 Ekim Salı 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 22 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Ekim Salı tarihli 32700. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

22 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği

–– Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2019/30, K: 2023/227 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/42, K: 2024/95 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2021/106, K: 2024/101 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/200, K: 2024/103 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/193, K: 2024/106 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2022/31465 Başvuru Numaralı Kararı

👉22 EKİM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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