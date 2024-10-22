  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Ekim rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 40'ın altına düştü. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 33,38 olarak ölçüldü. İşte 22 Ekim Salı 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Ekim rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 22 EKİM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 4,18 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 54,48 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 22 Ekim Salı günü yüzde 33,38 olarak ölçüldü.

💦22 EKİM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

22 Ekim Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,38 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 22 Ekim'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %27,21

🚿 Darlık Barajı: %36,73

🚿 Elmalı Barajı: %54,48

🚿 Terkos Barajı: %46,85

🚿 Alibey Barajı: %6,62

🚿 Büyükçekmece Barajı: %35,82

🚿 Sazlıdere Barajı: %45,28

🚿 Istrancalar Barajı: %27,78

🚿 Kazandere Barajı: %4,18

🚿 Pabuçdere Barajı: %11,86

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Mourinho'nun 6 hatası ortaya çıktı! Samsunspor maçında...
F.Bahçe'ye Oosterwolde şoku!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti...
Yenidoğan çetesi soruşturmasının bilinmeyenleri... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Süreç nasıl başladı çete ne zaman çökertildi?
G.Saray'da flaş Victor Nelsson kararı!
F.Bahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brest - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Brest - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? 10:39
Atalanta - Celtic maçı hangi kanalda? Atalanta - Celtic maçı hangi kanalda? 10:34
F.Bahçe'ye Oosterwolde şoku! F.Bahçe'ye Oosterwolde şoku! 10:28
Braga - Bodo Glimt maçı ne zaman? Braga - Bodo Glimt maçı ne zaman? 10:21
Jorge Jesus'tan yeni rekor! Jorge Jesus'tan yeni rekor! 10:10
Mourinho'nun 6 hatası ortaya çıktı! Samsunspor maçında... Mourinho'nun 6 hatası ortaya çıktı! Samsunspor maçında... 10:09
Daha Eski
Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman? Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman? 10:02
G.Saray'da flaş Victor Nelsson kararı! G.Saray'da flaş Victor Nelsson kararı! 09:57
Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda? Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda? 09:46
Alperen'den tarihi imza! Alacağı maaş dudak uçuklattı Alperen'den tarihi imza! Alacağı maaş dudak uçuklattı 09:46
F.Bahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası... F.Bahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası... 09:27
Fenerbahçe - Beşiktaş voleybol maçı detayları! Fenerbahçe - Beşiktaş voleybol maçı detayları! 09:24