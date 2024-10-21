  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 21 Ekim Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 21 Ekim 2024 tarihli 32699. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 21 Ekim Pazartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 08:21 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 08:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 21 Ekim Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 21 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 21 Ekim Pazartesi tarihli 32699. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

21 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Akdeniz Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

👉21 EKİM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..."
F.Bahçe'den orta saha çıkarması!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki…
Son dakika: Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ'cüler duyurdu: İşte son görüntüsü
F.Bahçe 88'de yıkıldı!
F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." 00:05
F.Bahçe 88'de yıkıldı! F.Bahçe 88'de yıkıldı! 00:05
F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon 00:05
F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu 00:05
Kasımpaşa Alanya'da kazandı! Kasımpaşa Alanya'da kazandı! 00:05
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 00:05
Daha Eski
Gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:05
Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? 00:05
Kartal derbi öncesi moral depoladı Kartal derbi öncesi moral depoladı 00:05
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:05
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:05
Osimhen az kalsın Ronaldo'yu geçiyordu! Osimhen az kalsın Ronaldo'yu geçiyordu! 00:05