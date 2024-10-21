  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 Ekim rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 40'ın altına düştü. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 33,6 olarak ölçüldü. İşte 21 Ekim Pazartesi 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 09:53 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 Ekim rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 21 EKİM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,88 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 55,16 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 21 Ekim Pazartesi günü yüzde 33,6 olarak ölçüldü.

💦21 EKİM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

21 Ekim Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,6 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 21 Ekim'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %27,05

🚿 Darlık Barajı: %37,65

🚿 Elmalı Barajı: %55,16

🚿 Terkos Barajı: %48,14

🚿 Alibey Barajı: %6,62

🚿 Büyükçekmece Barajı: %36,66

🚿 Sazlıdere Barajı: %45,79

🚿 Istrancalar Barajı: %26,32

🚿 Kazandere Barajı: %2,88

🚿 Pabuçdere Barajı: %13,07

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Yazarlardan Samsunspor - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri!
"Seyretmek dışında hiçbir şey yapmadı"
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki…
Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ'cüler duyurdu yeğeni doğruladı: Peş peşe paylaşımlar
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya flaş eleştiri!
Beşiktaş'ta rekor Bronckhorst ile kırıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta rekor Bronckhorst ile kırıldı! Beşiktaş'ta rekor Bronckhorst ile kırıldı! 09:44
Yazarlardan Samsunspor - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri! Yazarlardan Samsunspor - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri! 09:27
"Seyretmek dışında hiçbir şey yapmadı" "Seyretmek dışında hiçbir şey yapmadı" 09:19
BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ 09:08
Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." 00:05
F.Bahçe 88'de yıkıldı! F.Bahçe 88'de yıkıldı! 00:05
Daha Eski
F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon 00:05
F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu 00:05
Kasımpaşa Alanya'da kazandı! Kasımpaşa Alanya'da kazandı! 00:05
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 00:05
Gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:05
Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? 00:05