  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor!
G.Saray'a Viking rüzgarı! Geleceğe dev yatırım
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Aylar sonra gelen Kerem Aktürkoğlu itirafı: İstedik ama pahalı geldi
Bebek katili hemşireden korkunç itiraf! Yenidoğan Çetesi üyesi hemşire konuştu: İlaçlar bebeği sersemletti
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet
Beşiktaş aradığı beki Hollanda'da buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet 01:24
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet 00:35
Cimbom 3 puanı 3 golle aldı! Cimbom 3 puanı 3 golle aldı! 00:23
Okan Buruk'tan Jakobs açıklaması! Okan Buruk'tan Jakobs açıklaması! 00:23
Osimhen'den jeneriklik gol: Puskas Ödülü'ne aday olurum! Osimhen'den jeneriklik gol: Puskas Ödülü'ne aday olurum! 00:23
Cimbom farkı açıyor! İşte güncel puan durumu Cimbom farkı açıyor! İşte güncel puan durumu 00:22
Daha Eski
Osimhen'in golü ofsayta takıldı! İşte o görüntü Osimhen'in golü ofsayta takıldı! İşte o görüntü 00:22
Eyüpspor evinde 3 puanı kaptı! Eyüpspor evinde 3 puanı kaptı! 00:22
Galatasaray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi Galatasaray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi 00:22
Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu! Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu! 00:22
Fırtına Visca ile hayat buldu! Fırtına Visca ile hayat buldu! 00:22
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! En az 3-4 hafta... F.Bahçe'ye sakatlık şoku! En az 3-4 hafta... 00:22