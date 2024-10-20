  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 20 Ekim Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 20 Ekim 2024 tarihli 32698. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 20 Ekim Pazar 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 08:09 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 20 Ekim Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 20 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 20 Ekim Pazar tarihli 32698. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

20 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

👉20 EKİM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

G.Saray'a Viking rüzgarı! Geleceğe dev yatırım
F.Bahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Aylar sonra gelen Kerem Aktürkoğlu itirafı: İstedik ama pahalı geldi
Bebek katili hemşireden korkunç itiraf! Yenidoğan Çetesi üyesi hemşire konuştu: İlaçlar bebeği sersemletti
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet
Beşiktaş aradığı beki Hollanda'da buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet 01:24
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet 00:35
Cimbom 3 puanı 3 golle aldı! Cimbom 3 puanı 3 golle aldı! 00:23
Okan Buruk'tan Jakobs açıklaması! Okan Buruk'tan Jakobs açıklaması! 00:23
Osimhen'den jeneriklik gol: Puskas Ödülü'ne aday olurum! Osimhen'den jeneriklik gol: Puskas Ödülü'ne aday olurum! 00:23
Cimbom farkı açıyor! İşte güncel puan durumu Cimbom farkı açıyor! İşte güncel puan durumu 00:22
Daha Eski
Osimhen'in golü ofsayta takıldı! İşte o görüntü Osimhen'in golü ofsayta takıldı! İşte o görüntü 00:22
Eyüpspor evinde 3 puanı kaptı! Eyüpspor evinde 3 puanı kaptı! 00:22
Galatasaray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi Galatasaray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi 00:22
Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu! Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu! 00:22
Fırtına Visca ile hayat buldu! Fırtına Visca ile hayat buldu! 00:22
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! En az 3-4 hafta... F.Bahçe'ye sakatlık şoku! En az 3-4 hafta... 00:22