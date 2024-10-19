AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA | Akdeniz'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de sabah saatlerinde 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddetini Girit Adası olarak açıkladı. Peki Akdeniz'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin merkez üssü Girit Adası olarak açıklandı. AFAD, depremin şiddetini 4,8, saatini ise 10.08 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 11.32 km derinliğinde gerçekleşirken bölgeden olumsuz bir ihbar alındığına ilişkin bilgi gelmedi.