  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

TRT 1 CANLI YAYIN | TRT 1 canlı maç izle HD - UEFA Avrupa Ligi canlı şifresiz

TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçlarına ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmaları kesintisiz takip etmek isteyenler "TRT 1 canlı yayın, TRT 1 canlı maç izle HD" aramaları yapıyor. TRT 1'i Full HD kalitede izlemek isteyenler için seyircilere sunulan TRT Tabii uygulaması ile internet olan her yerden erişim sağlanabilen TRT1 canlı yayın linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT 1 CANLI YAYIN | TRT 1 canlı maç izle HD - UEFA Avrupa Ligi canlı şifresiz

TRT 1 CANLI İZLE 2024 | TRT 1, Türk televizyon dünyasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle yerli dizileri, tarihi ve kültürel belgeselleri ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin çeşitli kültürel ve sosyal dinamiklerini yansıtan içerikler TRT 1 ekranlarından seyirci ile buluşuyor. TRT 1 canlı yayın izlemek isteyenlere 'TRT 1'in canlı yayın linki, frekans bilgileri ve yayın akışı' başlıklarını sizler için derledik.

👉TRT 1 CANLI YAYIN izlemek için TIKLAYIN

TRT1 PROGRAMLARI

PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

Pelin Çift ile Gündem Ötesi, insanın en temel sorusu yaratılışa ait sırları bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorguluyor. Gündem Ötesi ilgi çekici konuları ve uzman konuklarıyla bildiğinizden fazlasını TRT1 ekranlarına taşıyor. Pelin Çift İle Gündem Ötesi TRT1'de...

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

SEN TÜRKÜLERİ SÖYLE - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

3'TE 3 - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

Türkiye'nin bilgi yarışması "3'TE 3" TRT 1 ekranlarında kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin bilgi yarışması "3'TE 3" te bilgiyle yarışacak bilgiyle kazanacaksınız. Kazanmak için yapmanız gereken tek şey üç soruyu art arda doğru cevaplayarak 3'te 3 yapmak. "3'TE 3" te sorular da üç şıktan oluşuyor. Her üç soruda bir kez "Bir şıkkı ele" jokerini kullanarak Prof. Dr. Tufan Gündüz'den yardım alabilirsiniz. Böylece kalan iki şıkla doğru cevaba bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Ayrıca her 3'te 3 yaptığınızda "Tamam" diyerek kazandığınız ödülle yarışmadan ayrılabilir veya "Devam" diyerek daha yüksek ödüller için yarışmaya devam edebilirsiniz. Yarışmanın herhangi bir noktasında kırmızı butona bastığınızda ise en son tamamladığınız üçlemenin yarısı ile yarışmadan çekilebillirsiniz. Tüm soruları doğru cevapladığınızda kazanacağınız büyük ödül tam 500 bin lira. Tarihten sinemaya, coğrafyadan edebiyata, spordan fen bilimlerine birçok alandan sorularla hem yarışmak hem de kazanmak için www.3te3.tv adresinden başvuru yapabilirsiniz.

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

"Alişan ile Hayata Gülümse" programı, alanında saygın ve güvenilir uzmanları, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlayacak.

Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatacak, önemli noktaların altını çizecek. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşacak. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara gelecek.

Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı'dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri "Alişan ile Hayata Gülümse"de yer alacak.

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

BU TOPRAĞIN SESİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZL

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

TRT1 DİZİLERİ

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

BENİM GÜZEL AİLEM - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

GÖNÜL DAĞI - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

TEŞKİLAT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

Victor Osimhen devre arasında…
G.Saray'da gündem yeniden Boey! Bayern Münih...
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray – Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Mustafa Çulcu açıkladı: “Derbiye rezerve edilmiş…”
CANLI YAYIN | Katil İsrail ordusundan alçak saldırı! Hamas Lideri Yahya Sinwar şehit edildi! Batı Şeria camilerinden anons
Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri...
Gedson Fernandes yeni hedefini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Berlin'i salladı F.Bahçe Beko Berlin'i salladı 01:28
Ryan Kent feshedildi Ryan Kent feshedildi 01:27
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 01:15
Arda ve Kenan'a büyük onur! Finale kaldılar Arda ve Kenan'a büyük onur! Finale kaldılar 01:15
Victor Osimhen devre arasında… Victor Osimhen devre arasında… 01:15
Berlin'de kazanan F.Bahçe Beko! Berlin'de kazanan F.Bahçe Beko! 01:15
Daha Eski
G.Saray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca G.Saray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca 01:15
İrfan Can'dan Mourinho itirafı! İrfan Can'dan Mourinho itirafı! 01:15
Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir Ömür sözleri! Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir Ömür sözleri! 01:15
F.Bahçe'den resmi açıklama! Maçın yeri değişti F.Bahçe'den resmi açıklama! Maçın yeri değişti 01:15
Zaha'yı yerden yere vurdular! Zaha'yı yerden yere vurdular! 01:15
Özbek'ten olay hamle! Takımın huzurunu sağlama alacak Özbek'ten olay hamle! Takımın huzurunu sağlama alacak 01:15