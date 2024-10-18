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Serhat Akın’a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin iddianame düzenlendi

Eski milli futbolcu Serhat Akın, 26 Eylül’de Beykoz'da katıldığı program çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin 7 şüpheli hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Yardım etmek suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Azmettirmek Suretiyle Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan iddianame hazırlandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 14:14
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Serhat Akın’a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin iddianame düzenlendi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Serhat Akın'ın 26 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Beykoz'da katıldığı program çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonra yakalanan şüphelilerden 5'i 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken Muhammet A. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Hasan Ş. , Ozan D., Osman M. ve Eyüp Ü.'ye 25 Eylül'de müşteki Serhat AKIN'ı silahla vurmaları yönünde talimat verdi. Bunun üzerine şüpheliler, Serhat Akın'ın canlı yayın yaptığı Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz sokağına gelerek burada çıkacağı yeri, bineceği arabayı ve çıkış zamanını kontrol ederek eylem planını yaptıkları anlatıldı. Şüpheli Eyüp Ü.'nün yanında getirdiği maske ve tabancayı Osman M. ve Ozan D'ye verdiği aktarıldı. 26 Eylül saat 03.30 sularında şüpheli Ozan D. TV programından çıkış yapan Serhat AKIN'a yakın mesafeden üç el ateş etti. Akın sağ ayağına bir ve sol ayağına iki adet olmak üzere üç atış isabet etti.

Olay sonrası şüpheliler, hazırda bekleyen Osman M.'nin kullandığı motosiklet ile olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Şüpheli İriş T. ile irtibat kuran Osman M. ve Ozan D.'nin İriş T.'nin yardımıyla 2 gün saklandıkları, olay esnasında şüpheli Ozan D'nin kullandığı kaskı Muhammet A.'nın temin ettiği, söz konusu eylemin azmettiricisi olan Hasan Ş.'nin 250 bin lira şüpheli Yunus G. aracılığı ile şüpheli Osman M. ve Ozan D.'ye verildiği aktarıldı. Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, 3 şüpheli hakkında 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 3'ü hakkında 'Yardım Etmek Suretiyle Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' 1 şüpheli hakkında ise 'Azmettirmek Suretiyle Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirme aşamasında.

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