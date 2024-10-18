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MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? 2025 YILINDA...

Son dakika haberi... Yeni yıl yaklaşırken devlet memurlarının en çok merak ettiği konulardan biri olan fazla mesai ücretleri belli oldu. Peki, 2025 yılı memur mesai ücreti ne kadar oldu? İşte 2025 memur saat başı fazla mesai ücreti...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 14:00
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MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? 2025 YILINDA...

SON DAKİKA HABERİ: Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'na sunulmasının ardından devlet memurlarının saat başı fazla çalışma ücreti yeniden hesaplandı. Peki memur fazla mesai ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda 26.7 aratacak.

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, 2024 yılında 10 lira 10 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2025'ten itibaren 12 lira 80 kuruşa yükselecek.

MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÖDENECEK ÜCRETLER👇🏼

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 13 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 12 lira 80 kuruş ek ödeme gerçekleştirilecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 21 lira 80 kuruş ödenecek.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER👇🏼

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 500 liradan 715 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 480 liradan 686 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 680 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 600 lira ödenecek.

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